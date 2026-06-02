Володин: ЕС не исполнит свои обещания Армении за евроинтеграцию

Армения не получит льгот и помощи в развитии от Евросоюза, если решит к нему присоединиться.

С ней поступят так же, как в свое время обошлись с Украиной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что одним из аргументов за присоединение Украины к ЕС были "перспективы развития".

"На деле оказалось, что ту же украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили, введя на нее жесткие и невыгодные тарифные квоты. Это же ждет и Армению", - написал Володин в "Максе".

«Пашинян, вероятно, взял личное обязательство присоединить Армению к ЕС и отрабатывает его. При этом пытается все издержки присоединения переложить на ЕАЭС и Россию», - написал также Володин.

Политик указал, чем именно обернется для Армении выход из ЕАЭС. "Для жителей газ подорожает почти в 4 раза; трансграничные денежные переводы в Армению из России, которые сегодня составляют почти $4 млрд в год (2/3 от всех переводов), будут резко сокращены; миграционные льготы на въезд в Россию аннулируются, а трудоустройство станет возможным только по патентам; поставки из Армении цветов, ягод, фруктов, овощей (включая и перец), рыбы, алкоголя и минеральной воды в нашу страну будут приостановлены", - констатировал председатель Госдумы.

Источник: ТАСС