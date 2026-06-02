Конфликт в Украине может быть завершен до конца суток, если Владимир Зеленский отдаст своим формированиям приказ уйти с территории российских регионов.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили, - прокомментировал представитель Кремля заявления из Киева. - Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов".

Источник: ТАСС