В АЖД прояснили вопрос о пассажирских перевозках по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс
«При проектировании железной дороги Баку–Тбилиси–Карс предусматривалась организация пассажирских перевозок, и линия была построена с учётом этой возможности».
Как сообщает грузинское бюро AПA, об этом заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов.
Он отметил, что в настоящее время между Азербайджаном, Грузией и Турцией нет каких-либо планов по организации пассажирских перевозок по линии Баку–Тбилиси–Карс.
340