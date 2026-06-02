Пашинян пообещал приехать на следующую встречу ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал лично приехать на следующую встречу ЕАЭС.

"Конечно!" — заявил Пашинян, отвечая на вопрос "Известий", приедет ли он лично на следующую встречу участников объединения.

При этом он добавил, что задолго до проведения саммита союза в Астане, где Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян, он сообщил коллегам, что не сможет присутствовать из-за парламентской предвыборной кампании.

Пашинян также назвал позитивным вчерашний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"С президентом РФ мы разговаривали, я поблагодарил за звонок. Он позвонил, чтобы поздравить с днем рождения. Мы поговорили о делах, и у нас состоялся позитивный разговор", — сказал Пашинян.

По его словам, лучшим шагом был бы отказ от всяких ограничений на экспорт в РФ армянской продукции.

"Фитосанитария всегда присутствовала и должна присутствовать. Здоровье (потребителей — ред.) и качество товаров очень важны", — заявил Пашинян, добавив, что в настоящее время этот вопрос, на его взгляд, приобрел политическую окраску.