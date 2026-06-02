Дорожная полиция предупредила о возможных рисках на фоне ухудшения погоды

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с ветреной погодой.

Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, сегодня, 2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны объявлены жёлтый и оранжевый уровни предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Главное управление государственной дорожной полиции обращается к участникам дорожного движения с просьбой проявлять повышенную осторожность и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы предотвратить возможные происшествия на дорогах, вызванные очередным ухудшением погодных условий после периода интенсивных осадков.

Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентованных и крупногабаритных транспортных средств следует проявлять особую ответственность - необходимо помнить, что движение при сильном ветре становится более сложным и опасным, а также уделять повышенное внимание надёжному креплению и упаковке перевозимого груза.

Водителям рекомендуется не оставлять транспортные средства в местах, где существует риск падения или опрокидывания различных объектов, а при парковке по возможности отдавать предпочтение закрытым помещениям и крытым стоянкам.

Пешеходам также следует учитывать текущие погодные условия и воздерживаться от действий, которые могут создать угрозу жизни и здоровью как для них самих, так и для других участников дорожного движения.

