Россия ограничит ввоз баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении

Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.

Об этом говорится в сообщении службы.

«Россельхознадзор с 3 июня 2026 года вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении, а также на транзит указанных продуктов в государства-члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами.

Ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров», сообщает служба.

С 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники из Армении. С 2 июня такие же ограничения введены на поставки вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда из Армении. Кроме того, Россельхознадзор сообщил, что с 2 июня Армении необходимо приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ, со всех армянских компаний, за исключением двух, прошедших инспекцию.