Ученые предупредили о риске одного из самых сильных Эль-Ниньо в истории

Мир может столкнуться с новым мощным явлением Эль-Ниньо уже в ближайшие недели.

С таким предупреждением выступила Всемирная метеорологическая организация, отметив, что очередная фаза природного климатического цикла способна усилить глобальное потепление и привести к более частым экстремальным погодным явлениям в различных регионах планеты.

Эль-Ниньо представляет собой естественное климатическое явление, связанное с периодическим потеплением поверхностных вод в центральной и восточной части тропического Тихого океана. Оно возникает в результате изменений в циркуляции атмосферы и океанических течений, которые позволяют более тёплым водным массам распространяться на значительные расстояния. Эль-Ниньо затрагивает температурные режимы, количество осадков, частоту засух, наводнений и штормов в разных частях мира.

По оценкам специалистов, формирующееся Эль-Ниньо, вероятно, будет набирать силу на протяжении оставшейся части 2026 года. Ряд национальных метеорологических служб уже допускает, что предстоящее событие может оказаться одним из самых мощных за всю историю наблюдений. Некоторые эксперты не исключают, что оно достигнет уровня так называемого «супер-Эль-Ниньо» — крайне редкого явления, способного существенно повлиять на климатические процессы по всему миру.

В настоящее время специалисты внимательно отслеживают состояние центральной части Тихого океана, анализируя температуру воды, атмосферное давление и особенности ветровых потоков. Именно эти показатели позволяют понять, насколько быстро развивается процесс и насколько серьёзными могут оказаться его последствия.

Руководитель отдела долгосрочного прогнозирования Метеорологической службы Великобритании профессор Адам Скейф заявил, что исследователи уверены в приближении крупного климатического явления. По его словам, существует вероятность того, что предстоящее Эль-Ниньо окажется одним из самых сильных за весь период инструментальных наблюдений.

Подобные события происходят относительно редко. С середины прошлого века климатологи зафиксировали лишь несколько эпизодов, которые можно отнести к категории наиболее мощных. При этом каждое Эль-Ниньо развивается по собственному сценарию. Его последствия могут существенно различаться в зависимости от региона и времени года, и если одни страны сталкиваются с засухой и рекордной жарой, то другие, напротив, испытывают последствия проливных дождей, наводнений и разрушительных штормов.

История показывает, что сильные эпизоды Эль-Ниньо способны оказывать влияние не только на климат, но и на мировую экономику. В прошлом они неоднократно приводили к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, нарушению глобальных цепочек поставок, росту цен на продовольствие и значительным финансовым потерям.

Однако даже если формирующееся Эль-Ниньо не достигнет категории «супер», его последствия могут оказаться весьма серьёзными. Причина заключается в том, что сегодня климат Земли уже существенно отличается от того, каким он был несколько десятилетий назад. Планета продолжает нагреваться под воздействием антропогенных факторов, прежде всего выбросов парниковых газов, связанных с деятельностью человека.

По мнению климатолога Зика Хаусфазера из исследовательской организации Berkeley Earth, именно сочетание Эль-Ниньо и продолжающегося глобального потепления может привести к новым температурным рекордам. Он считает весьма вероятным сценарий, при котором 2027 год станет самым жарким годом за всю историю метеорологических наблюдений.

Эксперт напомнил, что в 1998 году мир уже пережил один из наиболее сильных эпизодов Эль-Ниньо, который сопровождался рекордно высокими для того времени температурами. Однако, по его словам, если сравнить климатические показатели того периода с современными условиями, то многие температурные значения конца прошлого века сегодня уже не выглядели бы столь экстремальными. Это, как отмечают учёные, наглядно демонстрирует масштабы изменений, которые происходят с глобальным климатом под влиянием человеческой деятельности.

Источник: BBC

