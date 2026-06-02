Премьер Грузии допустил включение Армении в проект ж/д магистрали Баку-Тбилиси-Карс

Грузия готова максимально углубить сотрудничество с Арменией, в том числе в развитии транзитного сообщения, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам после торжественной церемонии открытия новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

"Когда мы говорим о развитии связующей функции Грузии, Армении уделяется большое значение, и мы готовы максимально углубить сотрудничество и партнерство с нашими армянскими друзьями, в том числе и в развитии транзитной функции. С нашей стороны в этом вопросе будет максимальная активность", - сказал Кобахидзе, передают грузинские СМИ.

Отвечая на вопрос о потенциальном включении в проект БТК Армении, грузинский премьер-министр заявил, что это возможно.

БТК — один из ключевых компонентов "Среднего коридора" (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ). Ожидается, что с вводом линии в полную эксплуатацию пропускная способность проекта возрастет до 5 млн тонн (с 1 млн тонн в год - ред).

Строительство БТК общей протяженностью 827 км началось в ноябре 2008 года на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Дата ввода железной дороги неоднократно переносилась. Технически строительство БТК завершено в октябре 2017 года, и грузовое движение по ней было открыто. В перспективе объем грузоперевозок по магистрали может быть увеличен до 15 млн тонн в год.

Ранее во вторник Минэкономики Грузии сообщило, что пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в результате модернизации увеличена до 5 млн тонн в год. В рамках проекта отремонтировано и реконструировано 153 км действующей железнодорожной сети и построена новая железнодорожная линия протяженностью 27 км.