«Дело вовсе не в шортах»: житель Ичеришехер объяснил конфликт с молодым человеком и извинился - ВИДЕО

Мужчина, который несколько дней назад оскорбил молодого человека в Ичеришехер за то, что тот был в шортах, принес извинения.

Как сообщает 1news.az, соответствующие кадры были опубликованы на сайте Modern.az.

Так, мужчина пояснил, что оскорбил юношу из-за его неподобающего поведения.

«В нашем дворе он сидел в такой позе, которая была неэтичной. Я сделал ему замечание, сказав, что так нельзя, но он мне грубо ответил, и я, не сдержавшись, оскорбил его. Я прошу прощения у азербайджанского народа за этот поступок. Но хочу подчеркнуть, что дело вовсе не в шортах. Неправильно, когда кто-то приходит в чужой двор и сидит в подобном виде там, где находятся люди», - отметил он.

Представляем данное видео: