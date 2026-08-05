В Бакинском метро назвали способ избежать лишних расходов на проезд после 15 августа - ВИДЕО

Пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов ответил на вопросы «Barometr TV» о начале строительного этапа проекта по разделению Красной и Зелёной линий с 15 августа.

Как сообщает 1news.az, официальный представитель ведомства указал выход из ситуации, чтобы граждане не несли дополнительных финансовых затрат из-за строительных работ в метро.

«Чтобы гражданин не терял лишний 1 манат 20 гяпиков, он может воспользоваться экспресс-автобусом. Пассажиры могут добираться от "Ахмедлы" или "Короглу" в направлении "Элмляр", "Иншаатчылар", "20 Января", не пользуясь метро, а потратив эти средства на автобус. Разумеется, мы будем вести постоянный мониторинг», - заявил он.

На вопрос сотрудника «Может ли Бакинский метрополитен компенсировать эти 1 манат 20 гяпиков, есть ли такая вероятность?», Б. Мамедов ответил следующее:

«Компенсацией этих средств на сегодняшний день как раз и являются представленные экспресс-автобусы, а также меры по усилению маршрутов, благодаря которым пассажир может добираться в эти районы в обход метро. В настоящее время других вариантов нет. Однако вопрос будет рассматриваться и прорабатываться, будут проводиться мониторинги. Наша главная задача - причинить пассажирам минимум неудобств. Поскольку определенная потеря времени все же будет: с интенсивностью движения метро не может сравниться ни один наземный транспорт. Поэтому неудобства будут связаны именно с временем. Чтобы не было потери финансовых средств, предлагаемый на сегодняшний день вариант - именно такой».