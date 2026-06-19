Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня, которое должно вступить в силу сегодня в 16:00 (17:00 по Баку), сообщил агентству Reuters высокопоставленный американский чиновник.

Подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее США сказали Ирану, что Израиль не будет усиливать интенсивность своих ударов в южном Ливане, но теперь «все зависит от того, остановится ли «Хезболла».

Об этом сообщал CNN со ссылкой на собственный источник.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что «Хезболла» нарушила режим прекращения огня. Израиль согласился оставить все как есть, о чем было передано иранцам, и теперь дело за «Хезболлой» – она должна остановиться».

Источник: Newsru.co.il