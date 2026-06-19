Оглашён приговор задержанным в Баку гражданам России

Завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении членов группы, задержанных в ходе операции МВД Азербайджана, связанной с транзитом и оборотом наркотических средств из Ирана, а также кибермошенничеством.

Как сообщает APA, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фирдовси Алиева государственный обвинитель выступил с обвинительной речью.

Прокурор предложил приговорить Сергея Софронова, Антона Драчёва, Дмитрия Безуглого и Валерия Дулова к 5 годам лишения свободы, а Дмитрия Фёдорова, Бориса Тимошова, Алексея Васильченко и Илью Безуглого — к 4 годам лишения свободы.

Отмечается, что вышеуказанные граждане России были задержаны в результате операции, проведённой Министерством внутренних дел Азербайджана по пресечению транзита и оборота наркотиков из Ирана, а также деятельности, связанной с кибермошенничеством.

1 июля прошлого года решением Сабаильского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Им было предъявлено окончательное обвинение по статьям 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана — незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в крупном размере.

Позднее суд огласил приговор. Согласно решению суда, Сергей Софронов, Антон Драчёв, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов были приговорены к 4 годам лишения свободы, а Дмитрий Фёдоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — к 3 годам лишения свободы.