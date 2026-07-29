 Задержан в отеле с наркотиками: суд вынес приговор известному хирургу | 1news.az | Новости
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Задержан в отеле с наркотиками: суд вынес приговор известному хирургу

Фаига Мамедова16:17 - Сегодня
Задержан в отеле с наркотиками: суд вынес приговор известному хирургу

Завершилось судебное разбирательство по уголовному делу хирурга клиники Kəpəz Hospital Эльшана Алиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, обвинение, предъявленное подсудимому врачу, было полностью доказано в ходе судебного следствия.

Из материалов дела стало известно, что ранее он уже был судим за преступление, связанное с наркотиками, причём эта судимость ещё не была погашена. На этот раз Эльшан Алиев был задержан сотрудниками полиции в отеле Opera Hotel. При осмотре номера были обнаружены различные виды наркотических средств.

В суде хирург не признал свою вину. В своих показаниях Эльшан признался, что ранее употреблял наркотики, но после освобождения из заключения избавился от этой привычки. Нахождение в отеле в день задержания он объяснил подготовкой к экзамену, организованному Министерством здравоохранения, к которому якобы должен был готовиться там в течение трёх-четырёх дней.

В итоге на основании собранных доказательств и показаний свидетелей Эльшан был признан виновным в сбыте наркотиков в составе организованной группы. Согласно приговору судей, хирург приговорён к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что сердечно-сосудистый хирург Эльшан Алиев до Kəpəz Hospital работал в ряде других частных клиник, таких как Lazur Hospital, Real Hospital, а также Alo Doktor.

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