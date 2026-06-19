Блок «Армения» Роберта Кочаряна также представил обращение в КС об отмене итогов выборов

Блок «Армения» также представил обращение в Конституционный суд (КС) об отмене итогов выборов в парламент.

«Мы считаем, что в обращении представлены существенные обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют о том, что выборы не были ни прозрачными, ни справедливыми и сопровождались многочисленными нарушениями. Именно поэтому мы потребовали отменить их результаты», - заявил юрист Ованнес Худоян.

По его словам, в обращении, в частности, приведены факты политической агитации со стороны правоохранительных органов, включая следственные структуры.

Адвокат отметил, что в официальных сообщениях правоохранителей публиковались аудиозаписи, не имевшие прямого отношения к расследуемым уголовным делам. По его мнению, эти материалы использовались для политической агитации и дискредитации оппозиционных сил.

Ранее с аналогичными обращениями в КС обратились партия «Крылья единства» и блок «Сильная Армения», а скоро представит и «Процветающая Армения».

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня 2026 года. Согласно официальным итогам, в Национальное собрание прошли три политические силы: партия «Гражданский договор» получила 49,7456% голосов (726 819 голосов), блок «Сильная Армения» — 23,2710% (340 060 голосов), а блок «Армения» — 9,9231% (144 983 голоса).

В новом составе парламента «Гражданский договор» получил 64 мандата, блок «Сильная Армения» — 29, а блок «Армения» — 12. Таким образом, правящая сила сохранила парламентское большинство, однако не располагает конституционным большинством, необходимым для одностороннего внесения изменений в Основной закон страны.

Источник: Sputnik Армения