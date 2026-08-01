США призвали своих граждан покинуть Ближний Восток из-за угрозы эскалации с Ираном

Посольства США в Израиле и ряде других стран Ближнего Востока призвали американских граждан быть готовыми к немедленному отъезду из региона из-за «потенциальной непредвиденной эскалации» конфликта с Ираном.

Как сообщает The Times of Israel, в заявлениях диппредставительств иранский режим назван «непредсказуемым».

«Иранский режим непредсказуем, о чем свидетельствуют его недавние решения атаковать районы региона без предупреждения, а также распространять зону атак на районы, которые ранее не подвергались нападениям (например, Египет)», — подчеркивается в тексте предупреждения.

Американским гражданам, планирующим транзит через Ближний Восток или визит в регион, настоятельно рекомендовали пересмотреть свои планы. При этом посольства уточнили, что остаются открытыми для оказания услуг американским гражданам и выдачи виз.