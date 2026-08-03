Популярного актера, мэра района Анкары, арестовали по делу о коррупции

Суд в Турции арестовал мэра района Этимесгут в Анкаре, популярного актера Эрдала Бешикчиоглу и еще 39 человек по делу о коррупции при проведении муниципальных тендеров, сообщила газета Türkiye.

"Суд постановил заключить под стражу 40 человек, включая мэра Этимесгута Эрдала Бешикчиоглу", — пишет газета.

Операция была проведена в рамках расследования, которое прокуратура Западной Анкары ведет по обвинениям в фальсификации результатов тендеров, вымогательстве и создании преступной организации.

Изначально прокуратура выдала ордера на задержание 55 подозреваемых, включая мэра от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Бешикчиоглу.

После допросов 44 человека были доставлены в суд с ходатайством об аресте.

Суд удовлетворил ходатайство в отношении 40 фигурантов. Помимо мэра, под арест отправлены заместители главы муниципалитета Мутлу Керимоглу, Тайлан Озгювен и Ихсан Бахри Бейлер, а также сотрудники муниципальных структур, члены совета директоров компании Etimkent, члены тендерной комиссии и близкий охранник Бешикчиоглу Хюсейн Йылмаз.

Эрдал Бешикчиоглу — популярный турецкий актер, прославившийся ролью комиссара полиции в сериале "Бехзат Ч.". В 2024 году он был избран мэром района Этимесгут от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP).