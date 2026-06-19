 В Ходжалы спустя 34 года впервые заготовлен кокон шелкопряда - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Ходжалы спустя 34 года впервые заготовлен кокон шелкопряда - ФОТО - ВИДЕО

First News Media19:45 - Сегодня
В Ходжалы спустя 34 года впервые заготовлен кокон шелкопряда - ФОТО - ВИДЕО

В «Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым 25 мая этого года, дальнейшее развитие традиционных отраслей и достижение высокой урожайности в стране определены в качестве одной из важных целей.

С этой точки зрения особое значение имеют восстановление шелководства на основе современных технологий, в частности, эффективное использование аграрного потенциала освобожденных от оккупации территорий и заложение новых тутовых садов. Как составная часть этой стратегической линии, в освобожденных регионах уже начали достигаться первые практические результаты в направлении возрождения шелководства. Так, 19 июня в Ходжалинском районе спустя 34 года впервые была осуществлена заготовка коконов.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ отдел по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, за последние два года на территории села Дашбулаг Ходжалинского района на площади 163 гектара был заложен тутовый сад суперинтенсивного типа. В ходе посадочных работ на каждом гектаре было высажено 10 тыс. саженцев и была достигнута высокая продуктивность.

По словам советника директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Имрана Джумшудова, полученные результаты создали возможность для повторного восстановления шелководства. На основе распределения Министерства сельского хозяйства хозяйству было выделено 100 коробок грен шелкопряда, и их выращивание было успешно завершено. На начальном этапе было собрано 700 килограммов коконного сырья, которое было сдано ООО «Азерипек».

Он отметил, что сельскохозяйственные проекты, реализуемые в Ходжалы, служат не только увеличению производства, но и обеспечению занятости жителей, возвращающихся в родные края в рамках Программы «Великое возвращение».

В суперинтенсивных тутовых садах и шелководческом хозяйстве, заложенных в селе Дашбулаг, созданы новые рабочие места для местных жителей. Члены семей, переселившихся в Ходжалы, обеспечиваются постоянной и сезонной работой в различных сельскохозяйственных сферах. Эти проекты вносят важный вклад как в повышение социального благосостояния населения, так и в оживление экономической жизни района.

В будущем за счет расширения шелководческого хозяйства планируется обеспечить работой еще большее количество жителей.

Отметим, что в рамках мер, осуществляемых в направлении развития различных отраслей сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях, восстановление шелководства имеет важное значение с точки зрения повышения экономического потенциала региона, создания новых рабочих мест и расширения занятости населения.

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