В Азербайджане вводятся новые лимиты на переводы с карты на карту

В Азербайджане началось внедрение новых ограничений на переводы денежных средств с банковской карты на банковскую карту.

Банки уже начали рассылать своим клиентам SMS-уведомления о предстоящих изменениях.

Согласно распространенной информации, с 1 августа 2026 года с одной банковской карты в течение суток можно будет осуществить не более пяти переводов на другие банковские карты.

Кроме того, сообщается, что общая сумма переводов по одной карте в течение месяца будет ограничена 20 тысячами манатов.

При этом новые ограничения не распространяются на переводы между банковскими счетами и картами, открытыми на имя одного и того же владельца. В таких случаях клиенты смогут переводить средства между своими счетами в прежнем порядке.

Предполагается, что новые правила могут повлиять на объем безналичных расчетов, частные денежные переводы, а также на расчеты субъектов малого предпринимательства.

Вопрос о том, будут ли ограничения применяться во всех банках в одинаковом порядке, а также каким образом будут приостанавливаться операции при превышении установленных лимитов, рекомендуется уточнять непосредственно в банке, обслуживающем клиента.