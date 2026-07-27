Азербайджан в I полугодии вложил в Карабах и Восточный Зангезур более 1 млрд манатов

Азербайджан в I полугодии 2026 года направил на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий (Карабах и Восточный Зангезур) 1 млрд 64,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 31,45% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечается в информации, выделенные средства составили 30,4% от объема финансирования, предусмотренного на текущий год на основании кассовых заявок, представленных организациями-заказчиками по соответствующим проектам.

Из указанных средств 974,1 млн манатов были направлены на проекты инфраструктурного назначения (489,3 млн манатов на проектирование, строительство и реконструкцию инфраструктуры автомобильных дорог, 371,1 млн манатов на проведение работ по проектированию и строительству новых жилых комплексов, 67,6 млн манатов на создание туристической инфраструктуры, 15,9 млн манатов на проектирование и строительство канатной дороги в городах Шуша, Ханкенди и Лачын, 15,3 млн манатов на обеспечение электроснабжением населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях, 7,6 млн манатов на подготовку проектно-сметной документации и осуществление строительства магистральных водопроводов, канализационных и ливневых коллекторов и сооружений, 7,3 млн манатов на организацию деятельности промышленных парков и создание инфраструктуры на их территории), 29,8 млн манатов - на финансирование проектов социального назначения в сфере здравоохранения и культуры, 45,3 млн манатов - на разминирование территорий, 14,9 млн манатов - на расходы по строительству и ремонту объектов оборонного и правоохранительного назначения.