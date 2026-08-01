ЦБА: номинальный эффективный курс маната вырос до 103,5 пункта

На 1 июля 2026 года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам составил 103,5 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), этот показатель вырос на 1 пункт по сравнению с предыдущим месяцем, на 1 пункт по сравнению с началом года и на 0,9 пункта по сравнению с 1 июля 2025 года.

За отчетный период реальный эффективный курс маната зафиксирован на уровне 115,2 пункта. По сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 0,7 пункта, с начала года снизился на 0,6 пункта, а в годовом выражении остался без изменений.