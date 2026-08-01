Италия закрыла границы с Испанией и приостановила Шенген

Италия официально приостановила действие Шенгенского соглашения в отношении Испании, полностью закрыв воздушные и морские границы между странами.

Соответствующее решение было принято на экстренном совещании в МВД Италии после жестких заявлений премьер-министра Джорджи Мелони. Поводом для радикальных мер стал беспрецедентный миграционный кризис в Сеуте — испанском эксклаве в Северной Африке, куда из Марокко прорвались десятки тысяч нелегальных мигрантов. Власти Италии заявили, что бесконтрольный наплыв беженцев представляет прямую угрозу национальной безопасности. Позицию Рима уже поддержали Финляндия, Нидерланды, Дания, Чехия и Швеция, а Франция также усилила контроль на границе с Испанией. Официальный Мадрид резко отреагировал на этот шаг, назвав решение Рима необоснованным, и вызвал посла Италии для объяснений.