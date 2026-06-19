В метро Стамбула поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие - ВИДЕО

На линии метро M4, соединяющей район Кадыкёй и аэропорт Сабиха Гёкчен в Стамбуле, поезд сошёл с рельсов.

На место происшествия были направлены пожарные, медицинские и аварийные службы метрополитена, сообщили турецкие СМИ.

По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность стрелочного перевода в районе станции Бостанчы. Пассажиры самостоятельно покинули поезд и некоторое время шли по тоннелю пешком.

Сообщается, что в результате происшествия три человека были доставлены в больницу.

В настоящее время движение поездов между станциями Кадыкёй и Кючюкялы приостановлено. На участке между станцией Малтепе и аэропортом Сабиха Гёкчен метро продолжает работать в обычном режиме.

Работы на месте происшествия продолжаются.