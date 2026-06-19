В Дюбенди на берегу моря скопились нефтяные остатки - Ведутся работы по устранению - ВИДЕО

В посёлка Зиря Хазарского района Баку, в населенном пункте Дюбенди, на берегу моря скопились нефтяные остатки.

Об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на место были немедленно направлены силы Гражданской обороны МЧС, а также личный состав и техника Каспийской бассейновой аварийно-спасательной службы.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят работы по сбору и удалению обнаруженных нефтяных остатков с береговой линии в районе Дюбенди.