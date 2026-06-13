«Человек-паук» из Йемена погиб при восхождении на вулканический кратер - ВИДЕО

В Йемене получивший известность благодаря смелым восхождениям и прозванный «Человеком-пауком» Аль-Ка'ка' бин Антар погиб, упав при попытке взобраться на вулканический кратер Харадат-Дамт.



По данным местных источников, Аль-Ка'ка' бин Антар пытался взобраться на крутые скалы кратера глубиной около 120 метров без использования какого-либо страховочного оборудования. Во время подъема юный акробат потерял равновесие и упал на дно кратера.



Из-за серной воды на дне кратера и труднодоступной структуры местности спасательная операция длилась несколько часов. Власти сообщили, что тело юного скалолаза было извлечено с огромными усилиями.



Аль-Ка'ка' бин Антар был известен в Йемене своими восхождениями без снаряжения на крутые скалы и вулканические образования. За публикуемые кадры он получил прозвище «Человек-паук из Йемена». Его опасные восхождения на вулканические скалы в районе Дамт ранее набирали миллионы просмотров и на международных социальных платформах.



Смерть юного скалолаза была встречена в Йемене с огромной печалью, пользователи соцсетей и подписчики публикуют многочисленные соболезнования.