Пашинян отправляет Анну Акопян в США в качестве первой леди

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о командировке Анны Акопян в США в качестве первой леди.

Акопян будет находиться в США с 26 июня по 4 июля для участия в ежегодном мероприятии Всемирной академии первых леди в Нью-Йорке.

Напомним, 27 февраля этого года Акопян объявила о расставании с Пашиняном. Она сообщила, что покидает правительственную дачу и переезжает на съемную квартиру. Тогда же она заявила о своем намерении остаться на посту исполнительного директора фонда «Мой шаг».

В свою очередь Пашинян заявил, что с уважением относится к ее решению. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет Акопян была рядом с ним в самые сложные периоды, и выразил сожаление, допустив, что мог причинить ей огорчения.

Однако уже 19 апреля Пашинян выложил видео из правительственного особняка, на заднем плане можно было увидеть Анну Акопян. Позже они появились вместе на автопробеге в Гюмри.

Премьер заявил, что после того, как жена в конце февраля публично заявила о расставании, он ответил, что с уважением относится к ее решению. Но уважать это решение, по его словам, не означает смириться с ним.

Затем Пашинян заявил, что приложил усилия для сохранения семьи.

Источник: Sputnik Армения