Мерц: Украина не сможет стать членом ЕС, пока находится в состоянии войны

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может быть принята в Европейский союз, пока находится в состоянии войны.

Oб этом он сказал на брифинге по итогам саммита ЕС

«Страна, находящаяся в состоянии войны, как Украина, не может стать членом Европейского союза», — отметил Мерц.

При этом канцлер добавил, что Украина может сначала получить статус ассоциированного партнёра ЕС, а затем перейти к полноценному членству.

По его словам, это не потребует изменения европейских договоров.