Мерц: Украина не сможет стать членом ЕС, пока находится в состоянии войны
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может быть принята в Европейский союз, пока находится в состоянии войны.
Oб этом он сказал на брифинге по итогам саммита ЕС
«Страна, находящаяся в состоянии войны, как Украина, не может стать членом Европейского союза», — отметил Мерц.
При этом канцлер добавил, что Украина может сначала получить статус ассоциированного партнёра ЕС, а затем перейти к полноценному членству.
По его словам, это не потребует изменения европейских договоров.
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