Вьетнам обновил правила въезда для туристов

С 22 июня для въезда во Вьетнам туристам потребуется предварительно заполнить электронную карту прибытия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«С 22 июня заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через все международные аэропорты страны, включая Нячанг. Анкета доступна на русском языке, в ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания во Вьетнаме», - говорится в сообщении.

Заполнить анкету можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. После успешного заполнения система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии.

Требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз.

Исключение сделано лишь для транзитных пассажиров, которые не пересекают границу, и владельцев дипломатических и служебных паспортов.