43-летняя Энн Хэтэуэй снова станет мамой - ВИДЕО

Американская актриса Энн Хэтэуэй поделилась радостной новостью — звезда ждёт ребёнка.

Об этом она сообщила в соцсетях, показав короткое видео, на котором заметен округлившийся живот.

43-летняя звезда фильма «Дьявол носит Prada» уже давно состоит в браке с актёром и предпринимателем Адамом Шульманом. Пара поженилась в 2012 году и воспитывает двоих сыновей: Джонатана, родившегося в 2016 году, и Джека, появившегося на свет в 2019-м.

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