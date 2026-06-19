Ещё один человек стал жертвой «танцующего врача» Dr. Гюлю - ВИДЕО

На Гюльбаду Абдуллаеву, известную как «Dr. Гюлю», вновь поступила жалоба.

Как сообщил Unikal, пациентка Бабаева Инджи Гасан гызы заявила, что после операции по подтяжке лица в клинике «Büllur» у неё возникли серьёзные осложнения.

По её словам, после хирургического вмешательства были повреждены лицевые нервы, усилились боли, а также возникли другие проблемы. Пациентка утверждает, что не может попасть на приём к врачу после операции и что после вмешательства швы на лице вообще не были должным образом закрыты.

Отмечается, что Гюльбада Абдуллаева, позиционирующая себя как «эстетический хирург», не имеет медицинского диплома и лицензии. По данным Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения, её имя отсутствует в едином реестре медицинских работников, а значит, она не имеет права заниматься медицинской деятельностью.

Несмотря на многочисленные жалобы, она продолжает практику. Также сообщается, что Абдуллаева известна обвинениями в неэтичном поведении по отношению к пациентам. При этом, несмотря на обращения, до сих пор не было предпринято никаких юридических мер.

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