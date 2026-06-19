Азербайджанский боец подписал контракт с UFC и выступит на бакинских боях

Азербайджанский боец Таир Абдуллаев подписал контракт с UFC и станет частью турнира UFC Fight Night в Баку (27 июня).

Как передает azerisport.com, его соперником в полусреднем дивизионе станет боец из Бразилии Джеффесон Насименто. Абдуллаев стал пятым бойцом из Азербайджана, который подписал контракт с UFC.

Напомним, что в главном событии вечера представитель Азербайджана Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом в легком весе. В рамках турнира в октагон также выйдут еще два азербайджанских бойца – Назим Садыхов и Фарман Гасанов. Их соперниками станут бразилец Матеус Камило и представитель США Эрик Нолан соответственно. (BCC)