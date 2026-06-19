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Азербайджанские волейболистки обыграли Израиль

First News Media22:20 - Сегодня
Азербайджанские волейболистки обыграли Израиль

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела очередной матч в рамках Евролиги.

Как сообщает İdman.biz, команда под руководством Фаика Гараева уверенно обыграла сборную Израиля со счетом 3:0.

Встреча прошла в Северной Македонии и завершилась победой азербайджанских волейболисток в трех сетах - 25:20, 25:19, 25:20.

Таким образом, наша команда одержала третью победу на турнире. Ранее сборная Азербайджана выиграла у Эстонии (3:0) и Северной Македонии (3:0), а также потерпела поражения от Швеции (0:3) и Испании (1:3).

После пяти матчей в активе азербайджанской команды девять очков. На данный момент сборная занимает 10-е место среди 24 участников Евролиги.

Следующий матч подопечные Фаика Гараева проведут 20 июня против сборной Швейцарии.

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