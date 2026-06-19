35-летняя звезда «Клюквенного щербета» умерла от укуса обезьяны?

В Турции обсуждаются обстоятельства смерти звезды популярного сериала «Клюквенный щербет», турецкой актрисы Эдже Иртем, скончавшейся 15 июня в возрасте 35 лет.

Как сообщили турецкие СМИ, по словам ее двоката Угура Гёккойюна, во время поездки в Таиланд актриса была укушена обезьяной. По его словам, в результате консультаций со специалистами было установлено, что укус обезьяны может иметь серьёзные последствия, включая развитие сепсиса и других опасных для жизни осложнений.

"После установления наличия трёх шрамов на левой руке Эдже Иртем, скончавшейся 15 июня 2026 года у себя дома, при разговоре с членами семьи выяснилось, что во время поездки в Таиланд она была укушена обезьяной.. На основании полученной информации в прокуратуру было подано заявление с просьбой учесть возможный укус животного при проведении судебно-медицинской экспертизы", - отметил он.

В настоящее время обстоятельства смерти актрисы продолжают выясняться.

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