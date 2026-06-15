Тело скончавшейся актрисы сериала «Клюквенный щербет» вынесли из её дома в Стамбуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Как ранее сообщалось, в Турции скончалась актриса Эдже Иртем, сыгравшая роль Ишыл в популярном сериале «Клюквенный щербет».
Накануне актриса отметила свой 35-й день рождения.
По сообщению турецких СМИ, тело покойной актрисы вывезли из её дома в районе Кадыкёй в Стамбуле.
17:20
Турецкие СМИ сообщили о смерти актрисы Эдже Иртем, сыгравшей Ишыл в сериале «Клюквенный щербет».
По имеющейся информации, 14 июня актриса отпраздновала свой 35-й день рождения, а вскоре после праздника ей стало плохо.
Сообщается, что Эдже Иртем перенесла сердечный приступ у себя дома. Несмотря на оказанную помощь, спасти актрису не удалось.
Новость вызвала большой резонанс среди поклонников турецких сериалов, поскольку буквально за несколько часов до трагедии Эдже принимала поздравления с днём рождения и делилась праздничным настроением.
На момент публикации официального заявления семьи актрисы не было, поэтому информация о её смерти ожидает дополнительного подтверждения.