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В метро Стамбула поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие - ВИДЕО

First News Media23:00 - 19 / 06 / 2026
В метро Стамбула поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие - ВИДЕО

На линии метро M4, соединяющей район Кадыкёй и аэропорт Сабиха Гёкчен в Стамбуле, поезд сошёл с рельсов.

На место происшествия были направлены пожарные, медицинские и аварийные службы метрополитена, сообщили турецкие СМИ. 

По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность стрелочного перевода в районе станции Бостанчы. Пассажиры самостоятельно покинули поезд и некоторое время шли по тоннелю пешком.

Сообщается, что в результате происшествия три человека были доставлены в больницу.

В настоящее время движение поездов между станциями Кадыкёй и Кючюкялы приостановлено. На участке между станцией Малтепе и аэропортом Сабиха Гёкчен метро продолжает работать в обычном режиме.

Работы на месте происшествия продолжаются.

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