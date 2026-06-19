Стратегический взгляд на будущее: Азербайджан укрепляет статус центра крупных инвестиционных инициатив

Дальнейшая диверсификация экономики, укрепление продовольственной безопасности, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, развитие возобновляемой энергетики и «зеленый переход» - Азербайджан ставит амбициозные цели, направленные на обеспечение устойчивого экономического роста, повышение конкурентоспособности и укрепление позиций как важного регионального транспортного и энергетического центра.

Последовательная реализация этих приоритетов, а также проводимая страной сбалансированная внешняя политика способствовали укреплению международного авторитета Азербайджана и повышению доверия со стороны зарубежных партнеров. Сегодня страна выступает в качестве важной площадки для обсуждения и поиска решений наиболее актуальных вопросов глобальной повестки - от устойчивого развития и климатических изменений до экономического сотрудничества и региональной безопасности. Значительный вклад в укрепление этого статуса внесли инициативы Азербайджана в период непостоянного членства в Совбезе ООН, председательства в Движении неприсоединения, в рамках которого страна выступала за укрепление многостороннего сотрудничества, международной безопасности, справедливого миропорядка, межкультурного диалога. Эти усилия способствовали дальнейшему укреплению репутации Азербайджана как ответственного и надежного участника международных отношений, способного объединять различные страны и платформы для выработки совместных решений глобальных вызовов. Свидетельством высокого уровня международного доверия является тот факт, что за последние годы Азербайджан организовал ряд крупных международных мероприятий, включая COP29, Всемирный форум городов и др.

Еще одним подтверждением растущего влияния Азербайджана и его возрастающей роли в международных процессах является проведение в Баку Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития. Азербайджан уже во второй раз с 2010 года принимает это авторитетное мероприятие, что свидетельствует о высоком уровне доверия к стране со стороны международных финансовых институтов, а также о масштабах и динамике сотрудничества с Группой Исламского банка развития. Выбор Баку в качестве площадки для проведения форума отражает признание достижений Азербайджана в сфере устойчивого социально-экономического развития, его активного участия в продвижении международного сотрудничества и способности эффективно организовывать мероприятия глобального уровня.

Успехи Азербайджана на международной арене не являются случайностью. Они стали закономерным результатом политики, сочетающей защиту национальных интересов и открытость к конструктивному международному сотрудничеству. Так характеризует основы этого курса президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Одним из факторов, который остается неизменным, является стабильное и успешное развитие Азербайджана. Это – проявление проводимой нами политики – политики, основанной на наших национальных интересах, хороших отношениях со всеми участниками международных отношений и твердой приверженности нашему успешному развитию».

«Успешное развитие основывается на целом ряде факторов. Азербайджан является независимым государством всего 35 лет. И за исключением первых двух лет, отмеченных войной, оккупацией, гуманитарной катастрофой, гражданской войной и другими трудностями, все последующее время страна развивалась стабильно, и это является одной из главных предпосылок успеха для любого государства. Там, где подрывается стабильность, о развитии не может быть и речи. Поэтому стабильность – политическая, экономическая, социальная стабильность, которая сегодня является реальностью Азербайджана, – представляет собой не только основной фактор нашего развития, но и фактор регионального развития, поскольку благодаря прочным связям Азербайджан уже стал важным игроком во многих сферах на региональном уровне, а также на глобальной арене», - заявил глава государства, выступая на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Доверие к Азербайджану со стороны международного сообщества формируется не только благодаря его активной дипломатической деятельности и вкладу в развитие многостороннего сотрудничества, но и на основе конкретных практических результатов. Одним из наиболее ярких примеров является роль страны в обеспечении региональной и международной энергетической безопасности. За последние десятилетия Азербайджан сумел не только эффективно использовать свой ресурсный потенциал, но и выстроить масштабную систему международного энергетического сотрудничества, объединив интересы производителей, транзитных государств и потребителей. Именно этот опыт стал одним из ключевых факторов укрепления международного авторитета страны и ее превращения в надежного и востребованного партнера на мировой арене.

«Азербайджан стал важным игроком на глобальной энергетической арене, инициируя, финансируя и реализуя крупномасштабные энергетические инфраструктурные проекты, которые соединяют страны по всей Евразии, обеспечивают необходимые энергопоставки тем, кто в них нуждается, особенно в то время, когда цепочки поставок энергии не являются надежными, а энергетическая безопасность становится одним из главных факторов национальной безопасности каждого государства. Благоприятная инвестиционная политика позволила привлечь миллиардные инвестиции в различные сферы, включая энергетический сектор, строительство трубопроводов, которые соединяют Каспийское море со Средиземным морем, с Черным морем и каспийские шельфовые газовые месторождения с европейскими рынками. Это потребовало значительных усилий, дипломатической работы, политической деятельности, хороших отношений с соседями и с соседями наших соседей, финансирования, высокой репутации и устойчивой экономики. Таким образом, совокупность этих факторов позволила Азербайджану стать одним из важных поставщиков энергоресурсов. Что касается поставок природного газа, сегодня Азербайджан занимает первое место с точки зрения географии поставок газа по трубопроводам. Мы поставляем природный газ в 16 стран, и их число растет год от года и будет продолжать расти. Поставки нефти охватывают еще больше стран, и все осуществляется во благо производителей, транзитеров и потребителей. Таким образом, это своего рода командная работа, которая является уникальной в смысле сложности реализации проектов - как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения рельефа, а также различных политических препятствий, с которыми мы сталкивались», - так говорит об этом Ильхам Алиев.

Наряду с укреплением позиций на мировом энергетическом рынке Азербайджан последовательно наращивает свою роль в качестве ключевого транспортно-логистического узла Евразии. Выгодное географическое положение на пересечении важнейших торговых путей стало основой для масштабных инвестиций в развитие современной инфраструктуры. При этом речь идет не только о модернизации национальной транспортной системы, но и о создании международных коридоров, способствующих укреплению взаимосвязанности государств и устойчивости глобальных цепочек поставок. Оценивая результаты этой работы и перспективы дальнейшего развития транспортного потенциала страны, президент Азербайджана отметил: «Инвестируя в значительной степени в инфраструктуру, мы концентрировались не только на внутренней инфраструктуре страны, но и на инфраструктуре внутри страны, имеющей международное значение. Иными словами, мы стремились превратить Азербайджан из страны, не имеющей выхода к мировому океану, в международный транспортный хаб, используя наше географическое положение как основу для формирования мощной транспортной инфраструктуры. Понятно, что географическое положение имеет огромное значение. Но без соответствующей инфраструктуры оно утрачивает это значение. Сегодня роль очень важных маршрутов поставок для растущего числа стран играют коридоры Восток-Запад и Север-Юг, проходящие через территорию Азербайджана. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы заметить, что Азербайджан расположен аккурат между Европой и Азией. Поэтому географическое положение, в зависимости от обстоятельств, может быть как головной болью, так и преимуществом. В нашем случае это реальное преимущество не только для нас, но и для многих других стран. И сегодня упомянутые мной коридоры, которые проходят через Азербайджан, создают своего рода единую и скоординированную транспортную артерию для многих стран. Да, еще многое предстоит сделать, и это, кстати, является одним из наших приоритетов».

Глава государства отметил, что экономическое развитие Азербайджана проходило в положительном русле, и, как я уже сказал, экономика страны стабильна: «За последние двадцать лет нам удалось привлечь более 350 млрд долларов США прямых инвестиций, почти половина которых поступила из-за рубежа. Мы продолжаем реализацию наших инвестиционных планов, поскольку сегодня инвесторы ищут стабильные рынки. К сожалению, с течением времени число стабильных регионов не увеличивается. Это, увы, сегодняшняя реальность. Поэтому благоприятный инвестиционный климат, защита инвестиций, законодательная база, а также уже реализованные проекты позволяют нам привлекать инвестиции сейчас не только в энергетический сектор, но и в неэнергетический сектор, который, кстати, является одним из наших приоритетов. Мы говорили об этом 16 лет назад на ежегодном заседании ИБР в Баку, и с тех пор нам удалось осуществить трансформацию. Сегодня доля ненефтегазового сектора в нашем ВВП составляет более 70 процентов, что является значительным достижением. Однако нам по-прежнему необходимо продолжать активную работу, чтобы изменить соотношение нефтегазового и ненефтегазового секторов в нашем экспорте. В настоящее время абсолютное большинство нашего экспорта составляют энергоресурсы. Поэтому мы активно работаем над изменением этой ситуации, и для этого, безусловно, необходимы дальнейшие реформы, новые инвестиции, а также новые рынки, и это является проблемой, поскольку борьба за рынки становится, скажем так, очень активной. Таким образом, диверсификация экономики уже является реальностью, но нам необходимо продолжать этот процесс. Нам удалось сократить внешний долг. Это была цель, которую я поставил несколько лет назад, и мы ее достигли, даже, возможно, превзошли запланированные показатели. Сегодня наш внешний долг составляет всего 6 процентов ВВП, поэтому мы вновь начали заимствовать средства. Был перерыв, но мы снова начали привлекать заемные средства, и, конечно же, первым финансовым учреждением, к которому мы обратились, стал Исламский банк развития – благодаря нашим прочным связям, общей истории и очень плодотворным и конструктивным отношениям».

Азербайджанский лидер подчеркнул, что низкий уровень внешнего долга является большим преимуществом: «Поэтому мы можем брать больше кредитов, но будем делать это очень осторожно. Хотя сегодня наши валютные резервы превышают внешний долг страны почти в 20 раз. И, судя по этой цифре, считаю, что Азербайджан является одной из лидирующих стран с очень стабильной финансовой ситуацией, сбалансированным бюджетом, что также высоко оценивается ведущими рейтинговыми агентствами, такими как Moody’s и Fitch, которые недавно повысили наши рейтинги до инвестиционного уровня с прогнозом «позитивный» и «стабильный». Таким образом, мы не предвидим каких-либо сложностей в отношении нашего экономического развития, в соответствии с чем продолжаем успешную реализацию масштабных социальных программ». «За последние несколько лет мы внедрили ряд пакетов мер социальной поддержки, которые охватывают более 30 процентов нашего населения. Сокращение бедности и безработицы также было одной из целей, которая была успешно достигнута. Таким образом, сегодня уровень бедности и безработицы составляет около 5 процентов, и вопросы, связанные с занятостью, всегда будут находиться в центре нашего внимания, как и в любой другой стране с растущим населением. Как мы все знаем, в мусульманских странах эта тенденция, к счастью, сохраняется. Мы все это понимаем, однако одновременно это сопровождается множеством вызовов, поскольку необходимо создавать рабочие места, развивать социальную инфраструктуру и инфраструктуру в целом, поэтому данный вопрос всегда будет находиться в центре нашего внимания, с тем чтобы сохранять уровень безработицы на очень низком уровне», - сказал Ильхам Алиев.

Особое значение Азербайджан придает возрождению освобожденных от оккупации территориях. Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура стало не только важнейшим национальным проектом, но и одним из крупнейших примеров послеконфликтного восстановления в современном мире.

Сегодня здесь одновременно реализуются программы по строительству жилья, созданию современной транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, формированию новых центров экономической активности и, конечно, по возвращению населения. Фактически речь идет о комплексном возрождении региона на основе принципов устойчивого развития, инноваций и «зеленой» экономики. Масштаб проводимых работ, объем инвестиций и темпы реализации проектов наглядно демонстрируют приверженность страны долгосрочной стратегии развития освобожденных территорий. Говоря об этих процессах, президент подчеркнул: «Сразу же после освобождения наших территорий мы приступили к осуществлению широкомасштабной программы восстановления. Сегодня уже в Карабахе и Восточном Зангезуре живет, работает и учится почти 90 тыс. человек. На реализацию различных инфраструктурных и жилищных проектов из государственного бюджета Азербайджана было выделено более 15 млрд долларов США, а общий объем финансирования освобожденных территорий из всех источников составляет около 17 млрд долларов США. Реализуются крупномасштабные инфраструктурные проекты, что включает водохранилища, водные каналы, электростанции, уже введенные в эксплуатацию международные аэропорты, тоннели и мосты, и мы выражаем признательность Группе Исламского банка развития за поддержку наших усилий по восстановлению освобожденных территорий».

Масштабные проекты по восстановлению освобожденных территорий – это только часть долгосрочной стратегии развития Азербайджана. Реализуемые сегодня инициативы не ограничиваются решением текущих задач, а формируют основу для будущего роста и повышения конкурентоспособности страны в условиях меняющейся мировой экономики. В этом контексте особое значение приобретают приоритеты, определяющие дальнейшую повестку развития Азербайджана на ближайшие десятилетия. Говоря о ключевых приоритетах на будущее, президент Ильхам Алиев отметил: «Один из них, как я уже отметил, - это транспортная связность – нам необходимо продолжать превращение Азербайджана в транспортный хаб. Наш план заключается в удвоении объема грузов, проходящих через Азербайджан. Сегодня этот показатель составляет около 14-15 миллионов тонн. Мы стремимся удвоить эту цифру, и, конечно, не все зависит только от нас. Это зависит и от геополитической ситуации, и от обстановки в регионе, но таковы наши планы. Наши планы в области продовольственной безопасности также четко определены. В рамках недавно принятой государственной программы по развитию сельского хозяйства мы планируем достичь максимального уровня самообеспечения основными продуктами потребления. Орошение – я благодарен Группе ИБР за помощь в вопросах ирригации. Строительство каналов и водохранилищ позволит фермерам получить доступ к воде и повысить урожайность их продукции. У нас огромный потенциал для развития сектора возобновляемых источников энергии. Уже подписаны контракты с международными и местными компаниями, в рамках которых к 2032 году в Азербайджане будет вырабатываться 8 гигаватт солнечной и ветровой энергии. Это минимум. Это то, что уже подписано – не меморандумы о взаимопонимании, а конкретные контракты. Но объемы будут больше. Поэтому сейчас мы работаем над линиями электропередачи, над тем, как экспортировать энергию. Ведь, как я уже сказал, нам самим столько энергии не нужно. Речь идет о строительстве ЛЭП для поставок электроэнергии в те регионы, где в ней нуждаются. И это, безусловно, в первую очередь Европа, ведь всем известно, что континент будет испытывать нужду в электроэнергии еще много-много лет. Все эти и многие другие вопросы являются частью наших планов по стратегическим приоритетам».

Стоит отметить, что с 1992 года, когда Азербайджан присоединился к ИБР, Группа одобрила финансирование на сумму около $1,8 млрд для 84 проектов в сфере инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и социальных услуг. Такие проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и свободная экономическая зона в Аляте, – это не изолированные национальные проекты; это региональные торговые артерии, которые прекрасно воплощают тему наших ежегодных встреч: «Региональная интеграция для устойчивого процветания», отметил председатель Группы ИБР Мухаммад Сулейман Аль-Джассер. Примечательно, что сегодня Группа рассматривает планы финансирования новых проектов в Азербайджане, включая магистральные и автомобильные дороги, а также железнодорожную инфраструктуру. Мухаммад Сулейман Аль-Джассер также отметил интерес Группы к проектам на освобожденных территориях: «Я дважды посещал Карабах, чтобы лично ознакомиться с проводимыми в регионе работами, и происходящее там развитие действительно впечатляет. Первый проект, который мы финансировали в Карабахе, был связан с водоснабжением и ирригационной системой. В настоящее время мы работаем над крупным проектом на сумму более $430 млн. Проект направлен на более эффективное управление водными ресурсами, восстановление устаревших и поврежденных каналов, а также на предотвращение потерь, возникающих в результате утечек».

Уже в ходе церемонии были подписаны Рамочное (кредитное) соглашение по проекту реконструкции Карабахского оросительного канала, Грантовое соглашение по проекту реконструкции Карабахского оросительного канала и «Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Исламским банком развития о подготовке стратегии партнерства страны-члена для Азербайджанской Республики».

Таким образом, Азербайджан сегодня демонстрирует комплексную и последовательную модель развития, основанную на экономической диверсификации, масштабных инфраструктурных преобразованиях, устойчивой внешнеполитической стратегии и четком видении долгосрочного будущего. От восстановления освобожденных территорий до развития энергетических и транспортных коридоров, от укрепления международного доверия до расширения партнерств с ведущими международными институтами - все эти направления образуют единую систему устойчивого роста и модернизации страны.

Особое место в этой архитектуре занимает сотрудничество с Группой Исламского банка развития, которое на протяжении десятилетий носит стратегический и взаимовыгодный характер. Реализованные и новые совместные проекты, в том числе, на освобожденных территориях, не только способствуют социально-экономическому развитию Азербайджана, но и укрепляют региональную интеграцию, соответствуя общей повестке устойчивого развития.

В результате Азербайджан уверенно закрепляет за собой позицию страны, где системные внутренние преобразования и последовательное расширение международного сотрудничества формируют устойчивую основу для долгосрочного развития и усиливают роль страны в региональных и глобальных процессах.