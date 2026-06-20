Эрдоган: Турция не посягает ни на чьи территории

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна занимает 11 место в мире среди экспортеров продукции ВПК, она не посягает ни на чьи территории и не допустит попрания ее собственных прав.

«Мы достигли невообразимых высот в оборонном секторе. В прошлом месяце мы добились исторического успеха, экспортировав оборонную и аэрокосмическую продукцию на сумму $996 млн. Мы 11-я страна в мире по экспорту оборонной продукции и являемся одной из стран, способных одновременно строить большое количество военных кораблей. Мы строим более 50 военных кораблей для экспорта в дружественные и союзные государства», - сказал он в Стамбуле на церемонии передачи ВМС Румынии и Турции двух кораблей.

По его словам, «цель Турции не создание напряженности в регионе, а укрепление мира, справедливости, спокойствия и стабильности». «Мы не стремимся порождать кризис, хаос, боевые действия или конфликты с кем-либо. Мы не имеем и никогда не имели намерений посягать на чью-либо землю или суверенитет, законные права и интересы. Однако мы не позволим никому посягать на наш суверенитет, угрожать нашей стране или наносить вред нашим интересам», - заявил Эрдоган.

Он также отметил, что «мир переживает одну из самых глубоких трансформаций со времен холодной войны и возникает новая парадигма безопасности». «Каждый кризис, с которым мы сталкиваемся, напоминает нам о жизненно важном значении национальной безопасности. Турция - одна из стран, которая очень рано осознала дух этой новой эры и наиболее точно его истолковала. Мы живем в период хаоса, когда те, кто не силен на местах, не могут найти себе место за столом переговоров или даже могут сами стать пунктом в меню», - сказал турецкий лидер.

В кораблестроении, как указал Эрдоган, Турция «производит различные платформы, от национального авианосца до подводных лодок, при этом с 80-процентным уровнем локализации». Параллельно продолжается «научно-исследовательская, проектная деятельность и производство в области безэкипажных военно-морских аппаратов, отвечающих различным потребностям». Общая стоимость реализуемых на текущий момент проектов достигла €25 млрд, добавил президент.

Источник: ТАСС