Вэнс высказался о возможности нового раунда переговоров с Ираном и об Ормузском проливе

Новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже 21 июня. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Переговоры с Ираном возможны в воскресенье», - сказал Вэнс. Он подтвердил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер находятся там, где запланированы переговоры с иранской стороной.

Вице-президент заявил о прогрессе на переговорах с Тегераном и выразил уверенность, что сторонам удастся сохранить режим прекращения огня.

Он отметил, что может примерно в течение двух дней отправиться в Швейцарию для участия в переговорах с делегацией Ирана.

По словам Вэнса, США не видят признаков того, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив.

«Мы не видим никаких свидетельств того, что иранцы по-прежнему закрывают Ормузский пролив. Однако потребуется некоторое время, чтобы очистить его от мин», - сказал Вэнс.