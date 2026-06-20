 Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз

First News Media10:25 - Сегодня
Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз

В возрасте 85 лет скончался культовый режиссёр ситкомов Джеймс Берроуз, работавший над такими проектами, как "Друзья" и "Теория большого взрыва". Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источников, режиссёр умер 19 июня во сне после непродолжительной болезни. В заявлении семьи, которое приводит People, говорится: "Более пятидесяти лет Берроуз был одним из самых влиятельных и любимых режиссёров в истории телевидения. Легендарный режиссёр, наставник и творец, он повлиял на целые поколения комедийных актёров и подарил неизмеримую радость зрителям по всему миру".

Название

За свою карьеру Берроуз, которого коллеги называли "Стивеном Спилбергом ситкомов", поставил более 1000 эпизодов телесериалов, включая "Два с половиной человека", "Фрейзер", "Уилл и Грейс", "Чирс", "Мэри Тайлер Мур" и "Шоу Боба Ньюхарта". Он также участвовал в создании "Такси", "Друзей" и "Теории большого взрыва" (для двух последних в том числе снял пилотные эпизоды).

Берроуз был обладателем 11 премий "Эмми" и пяти наград Гильдии режиссёров США. В 2006 году его включили в Зал славы телевидения, а в 2014-м он стал первым лауреатом премии Гильдии режиссёров Америки за достижения в области телевидения.

 

 

 

Поделиться:
311

Актуально

Мнение

Стратегический взгляд на будущее: Азербайджан укрепляет статус центра крупных ...

Спорт

Азербайджанские волейболистки обыграли Израиль

В мире

На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение

Экономика

В Ходжалы спустя 34 года впервые заготовлен кокон шелкопряда - ФОТО - ВИДЕО

В мире

Министр нацбезопасности Израиля: «Весь Ливан должен сгореть»

Израильские военные сообщили о гибели четырех солдат на юге Ливана

Буданов и Сибига отказались от польских орденов за лишение Зеленского высшей награды Польши

Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Пашинян отправляет Анну Акопян в США в качестве первой леди

При атаке беспилотника на торговый центр «Садовод» в Москве пострадали двое граждан Азербайджана

Тело скончавшейся актрисы сериала «Клюквенный щербет» вынесли из её дома в Стамбуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Человек-паук» из Йемена погиб при восхождении на вулканический кратер - ВИДЕО

Последние новости

В Азербайджане выявлены выпускники 9-х классов, не умеющие читать и писать

Сегодня, 11:28

Отец азербайджанца, раненного дроном в Москве, рассказал об обстоятельствах инцидента — ВИДЕО

Сегодня, 11:10

Министр нацбезопасности Израиля: «Весь Ливан должен сгореть»

Сегодня, 10:45

Израильские военные сообщили о гибели четырех солдат на юге Ливана

Сегодня, 10:35

Буданов и Сибига отказались от польских орденов за лишение Зеленского высшей награды Польши

Сегодня, 10:30

Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз

Сегодня, 10:25

В столкновении двух поездов в Великобритании есть жертвы

Сегодня, 10:07

Дорожная полиция призвала участников дорожного движения к повышенной осторожности в выходные дни

Сегодня, 09:57

ТАСС: Госдолг Армении за время премьерства Пашиняна вырос на 110%

Сегодня, 09:50

NYT: Разведка США считает, что Израиль не прекратит атаки в Ливане

Сегодня, 09:39

Спецпосланник Трампа едет в Швейцарию на переговоры с Ираном

Сегодня, 09:32

Постпред при ООН: Азербайджан превратился из страны, получающей гумпомощь, в страну-донора

Сегодня, 09:20

ЧМ-2026: Турция проиграла Парагваю и потеряла шансы на выход в плей-офф

Сегодня, 09:10

На ЧМ впервые удалили футболиста, прикрытывшего рот в конфликтной ситуации

Сегодня, 09:00

ЧМ-2026: Сборная США укрепила лидерство в группе, обыграв Австралию

Сегодня, 01:17

Чингиз Аскеров: Решение Европейского суда - несправедливо, предвзято и противоречит положениям международного права

Сегодня, 00:04

Мерц: Украина не сможет стать членом ЕС, пока находится в состоянии войны

Сегодня, 00:00

Три азербайджанских боксёра пробились в полуфинал Кубка мира

19 / 06 / 2026, 23:45

Норвегия вводит запреты на применение ИИ в образовательных учреждениях

19 / 06 / 2026, 23:40

Президент Польши лишил Зеленского высшей государственной награды страны

19 / 06 / 2026, 23:23
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02