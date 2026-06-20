Умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз

В возрасте 85 лет скончался культовый режиссёр ситкомов Джеймс Берроуз, работавший над такими проектами, как "Друзья" и "Теория большого взрыва". Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источников, режиссёр умер 19 июня во сне после непродолжительной болезни. В заявлении семьи, которое приводит People, говорится: "Более пятидесяти лет Берроуз был одним из самых влиятельных и любимых режиссёров в истории телевидения. Легендарный режиссёр, наставник и творец, он повлиял на целые поколения комедийных актёров и подарил неизмеримую радость зрителям по всему миру".

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За свою карьеру Берроуз, которого коллеги называли "Стивеном Спилбергом ситкомов", поставил более 1000 эпизодов телесериалов, включая "Два с половиной человека", "Фрейзер", "Уилл и Грейс", "Чирс", "Мэри Тайлер Мур" и "Шоу Боба Ньюхарта". Он также участвовал в создании "Такси", "Друзей" и "Теории большого взрыва" (для двух последних в том числе снял пилотные эпизоды).

Берроуз был обладателем 11 премий "Эмми" и пяти наград Гильдии режиссёров США. В 2006 году его включили в Зал славы телевидения, а в 2014-м он стал первым лауреатом премии Гильдии режиссёров Америки за достижения в области телевидения.