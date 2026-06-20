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NYT: Разведка США считает, что Израиль не прекратит атаки в Ливане

First News Media09:39 - Сегодня
NYT: Разведка США считает, что Израиль не прекратит атаки в Ливане

Американская разведка полагает, что Израиль не собирается прекращать атаки против шиитского движения «Хезболла», несмотря на положение о прекращении боевых действий в Ливане в меморандуме США и Ирана.

Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По оценке разведки США, еврейское государство хочет продолжать военные операции в Ливане, хотя это ставит под угрозу проведение переговоров между Тегераном и Вашингтоном с целью достижения окончательной мирной договоренности.

Издание указывает, что Израиль недоволен меморандумом о взаимопонимании между США и Ираном.

На премьер-министра Биньямина Нетаньяху оказывается сильное внутриполитическое давление с тем, чтобы он продолжал операции против «Хезболлы», отмечает The New York Times.

Ранее телеканал N12 со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня.

Американский президент Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил ранее, что сможет убедить Израиль отказаться от проведения новых атак в отношении Ливана.

Источник: ТАСС

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