 ТАСС: Госдолг Армении за время премьерства Пашиняна вырос на 110% | 1news.az | Новости
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ТАСС: Госдолг Армении за время премьерства Пашиняна вырос на 110%

First News Media09:50 - Сегодня
ТАСС: Госдолг Армении за время премьерства Пашиняна вырос на 110%

Государственный долг Армении за период премьерства Никола Пашиняна, начиная с мая 2018 года, увеличился на 110,6%.

Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Статистического комитета Армении.

Согласно данным по социально-экономическому положению Армении на 30 апреля 2018 года, государственный долг Армении составлял $6,87 млрд, а по состоянию на 30 апреля 2026 года - $14,46 млрд. При этом пиковые показатели были зафиксированы в феврале 2026 года, когда размер госдолга достиг отметки в $14,78 млрд, что на 115,2% больше, чем в момент начала премьерства Пашиняна.

При этом с декабря 2025 года правительство Армении изменило метод подсчета госдолга и не включает в него взятые правительством внутренние и внешние обязательства, а также долг Центрального банка.

В подсчетах ТАСС учтены эти изменения: как обязательства, так и долг ЦБ включены в подсчет.

За отмеченные восемь лет замечено резкое увеличение именно внутреннего долга, который с $1,26 млрд вырос до $7,15 млрд, или на 467,1%. За тот же период внешний долг увеличился с $5,49 млрд до $6,68 млрд, или на 21,6%.

Отдельно стоит отметить, что в 2022 году на фоне событий в Украине и активизации экономических отношений с Россией резко укрепился курс национальной валюты, и, если на 31 января 2022 года $1 равнялся 482,78 драма, то к 30 декабря 2022 года курс уже составлял 393,57 драма, а по состоянию на 18 июня 2026 года - 368,19 драма.

Это означает, что в драмовом эквиваленте внешний госдолг уменьшился, несмотря на рост в абсолютных цифрах в долларах.

В то же время в течение последних лет экономисты указывают, что в случае ослабления курса драма в результате прекращения воздействия внешних факторов резко возрастет долговая нагрузка ввиду того, что, помимо увеличения внешнего долга, резко увеличился и внутренний долг.

Согласно данным Статкомитета, постоянное население Армении по состоянию на 1 апреля 2026 года составляло почти 3,1 млн человек. Таким образом, каждый житель Армении на текущий момент должен примерно $4 665, в то время как по состоянию на апрель 2018 года этот показатель составлял $2 312.

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