Дорожная полиция призвала участников дорожного движения к повышенной осторожности в выходные дни

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана призывает всех участников дорожного движения быть внимательными во время поездок в выходные дни и строго соблюдать правила дорожного движения.

ГУГДП отмечает, что в выходные дни ожидается увеличение транспортного потока на автомагистралях республики, особенно между столицей и регионами, а также в направлении туристических и рекреационных зон, что создает дополнительные риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Дорожная полиция призывает водителей выбирать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями, не садиться за руль при плохом самочувствии, усталости или сонливости, соблюдать безопасную дистанцию, избегать рискованных маневров и обгонов, строго соблюдать правила дорожного движения, перед поездкой проверять техническое состояние транспортного средства.

Пешеходам рекомендуется пересекать проезжую часть исключительно в предусмотренных для этого местах и воздерживаться от использования мобильных телефонов и других отвлекающих устройств.