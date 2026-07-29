Граждане 17 стран могут въезжать в Азербайджан без визы

Между Азербайджаном и 17 государствами действует безвизовый режим поездок.

Граждане 89 государств могут въезжать в страну, получив электронную визу через систему «ASAN Viza», а гражданам 11 государств визы выдаются непосредственно на контрольно-пропускных пунктах государственной границы.

Как сообщает 1news.az, об этом начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов сказал во время своего выступления на медиа-туре, посвященном теме «Осведомленность медиа в сфере миграции».

Он отметил, что иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан, должны быть зарегистрированы по месту пребывания, если срок их нахождения в стране превышает 15 дней.

По словам начальника ГМС, эта регистрация является одним из требований законодательства и должна осуществляться в установленные сроки.

Гафар Агаев