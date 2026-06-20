В столкновении двух поездов в Великобритании есть жертвы

Машинист поезда погиб и еще 89 человек получили ранения в результате столкновения двух пассажирских составов East Midlands Railways в районе Бедфорда в Великобритании, сообщают The Guardian и CBS News.

«Мы потрясены известием о трагической гибели машиниста поезда и бывшего представителя RMT (Национального союза железнодорожников, моряков и работников транспорта) в результате сегодняшней аварии между Лутоном и Бедфордом», — отметил генеральный секретарь профсоюза RMT Эдди Демпси.

По данным службы скорой помощи Восточной Англии, 11 пострадавших в результате происшествия находятся в крайне тяжелом состоянии, 22 — в тяжелом. Еще 56 человек получили легкие травмы — часть из них осмотрели на месте, остальных госпитализировали. Для оказания помощи на место происшествия прибыли санитарные вертолеты.

Как сообщила пресс-служба британской транспортной полиции, экстренные службы устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте аварии находятся сотрудники транспортной полиции и полиции

Бедфордшира для оказания помощи пострадавшим. Работают также пожарные и медики.

На месте происшествия объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Инцидент произошел 19 июня вечером, около 17:15 по местному времени (20:15 по Баку). По предварительным данным, первый поезд вынужденно остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего следовавший за ним состав врезался ему в хвост. От удара один из вагонов сошел с рельсов. По данным The Telegraph, некоторых пострадавших в результате аварии пассажиров обнаружили на полу вагонов с видимыми следами крови.