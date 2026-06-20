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«Грапарак»: на пост председателя парламента выдвинули трёх кандидатов

First News Media12:35 - Сегодня
«Грапарак»: на пост председателя парламента выдвинули трёх кандидатов

Новый армянский парламент еще не сформирован, но в правящей партии «Гражданский договор» (ГД) уже выбирают председателя Национального собрания.

Как и в прошлый раз, это сделают в правлении ГД, а затем представят кандидатуру парламентской фракции, пишет газета «Грапарак».

Этап выдвижения уже начался. На данный момент, пишет издание, выдвинуты 3 кандидата — нынешний спикер парламента Ален Симонян, вице-спикер Рубен Рубинян и депутат Айк Конджорян. Хотя кандидатура бывшего посла Армении в США Лилит Макунц также рассматривалась в предвыборный период, она не выдвинула свою кандидатуру, и никто ее не выдвинул. В ГД говорят, что, учитывая предвыборную риторику Пашиняна и состав нового парламента, кандидатура Макунц утратила актуальность, поскольку мягкая, корректная, политически не столь закаленная дама явно не потянет эту должность. Правление сделает выбор между тремя вышеуказанными кандидатами.

Как утверждают источники газеты, А.Симонян уверен, что Пашинян видит на этом посту именно его, и он также говорит об этом в своем окружении.

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