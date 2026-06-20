В Масазыре мотоциклист насмерть сбил 4-летнего ребёнка
В Абшеронском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», инцидент был зафиксирован в посёлке Масазыр.
По предварительным данным, 19-летний Фуад Бабашов, управлявший мотоциклом, совершил наезд на 4-летнего Атиллу Багирова, который внезапно выбежал на дорогу.
Ребёнок получил тяжёлые травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
По факту проводится расследование прокуратурой.
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