В течение 60 дней проход через Ормузский пролив останется бесплатным - Трамп
В течение периода действия режима прекращения огня, то есть в течение 60 дней, плата за транзит через Ормузский пролив взиматься не будет.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.
По его словам, вводить платежи даже после окончания этого периода не планируется. Трамп отметил, что такой шаг может быть предпринят лишь в случае отсутствия соглашения — для компенсации прошлых, текущих и будущих расходов, связанных с услугами, которые США оказывают странам Ближнего Востока и которые он назвал «Ангелом-хранителем».
«В этом случае у США может появиться возможность потребовать соответствующих выплат», — подчеркнул он.
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