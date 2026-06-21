В течение 60 дней проход через Ормузский пролив останется бесплатным - Трамп

В течение периода действия режима прекращения огня, то есть в течение 60 дней, плата за транзит через Ормузский пролив взиматься не будет.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.

По его словам, вводить платежи даже после окончания этого периода не планируется. Трамп отметил, что такой шаг может быть предпринят лишь в случае отсутствия соглашения — для компенсации прошлых, текущих и будущих расходов, связанных с услугами, которые США оказывают странам Ближнего Востока и которые он назвал «Ангелом-хранителем».

«В этом случае у США может появиться возможность потребовать соответствующих выплат», — подчеркнул он.