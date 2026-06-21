В Ливане заявили о 4 057 жертвах израильских атак с начала эскалации

Интенсивные удары израильских ВВС по оплотам шиитской организации «Хезболлах» на юге Ливана привели за сутки к гибели 77 человек, сообщил Минздрав республики.

По его данным, еще 120 граждан получили ранения.

«Общее число ливанцев, убитых с начала военной эскалации 2 марта, достигло 4 057, раненых — 12 121», — указывается в сводке ведомства, опубликованной в X.

Как отметили в Минздраве, в городе Набатия и его окрестностях команды спасателей продолжают разборку завалов после израильских бомбардировок. Ожидается, что число погибших и пострадавших может возрасти.

Пресс-служба ливанской армии сообщила, что в результате атаки израильского беспилотника в районе Кфар-Румман в субботу погиб один военнослужащий.