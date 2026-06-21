Представитель парламента Нигера посетил Азербайджан

Председатель Консультативного совета Республики Нигер Мамуду Харуна Чингаре прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает пресс-служба Милли Меджлиса, в рамках визита он примет участие в 20-й сессии Конференции парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

Конференция объединяет парламентариев стран-участниц ОИС и является платформой для обсуждения вопросов межпарламентского сотрудничества и регионального взаимодействия.

Источник: Report