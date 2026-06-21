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Общество

МЧС Азербайджана обратилось к жителям страны в связи с сильным ветром

First News Media14:27 - Сегодня
МЧС Азербайджана обратилось к жителям страны в связи с сильным ветром

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ветреной погодой, наблюдаемой на территории страны.

МЧС призвало жителей страны строго соблюдать правила безопасности.

В связи с сильным ветром в Баку и на Абшеронском полуострове ведомство призывает отказаться от купания в море.

Также отмечается, что в случае опасности или возникновения экстренных ситуаций необходимо позвонить на горячую линию 112.

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