МЧС Азербайджана обратилось к жителям страны в связи с сильным ветром

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ветреной погодой, наблюдаемой на территории страны.

МЧС призвало жителей страны строго соблюдать правила безопасности.

В связи с сильным ветром в Баку и на Абшеронском полуострове ведомство призывает отказаться от купания в море.

Также отмечается, что в случае опасности или возникновения экстренных ситуаций необходимо позвонить на горячую линию 112.