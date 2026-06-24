Ввод стабилизационных войск на Украину приведет к созданию новой Берлинской стены - Лавров

Предложения европейцев по Украине, предполагающие ввод на подконтрольную Киеву территорию стабилизационных войск, приведут к возникновению новой Берлинской стены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Его слова приводит РИА Новости.

«Главное (в предложении Европы - ред.) - ввести войска на то, что останется от Украины... Стабилизационные силы - суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».